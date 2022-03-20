縣府農業處表示，梅子是南投主要經濟作物之一，占全國產量1／3以上，即日起至4月24日，歡迎全國鄉親一起到南投信義，品嘗「梅」食，享受南投「梅」景。（農會提供／吳建輝南投傳真）

南投梅子節從921後舉辦已經超過20年歷史，南投梅子栽種面積約1591公頃，佔全國面積32％，產量1萬4432公噸，同樣占全國青梅產量1／3以上，居全國之冠。（農會提供／吳建輝南投傳真）

今年梅子節活動以「春分一簍梅-製梅DIY系列活動」為主軸，除了開幕這天的製梅DIY活動，即日起至4月24日，只要團體達20人以上即可預約體驗製梅活動。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

由南投縣政府與信義鄉農會舉辦的梅子節，20日在超過500位民眾歡呼聲下，熱鬧舉行開幕儀式，所有民眾手持木槌一起製梅，縣府農業處表示，梅子是南投主要經濟作物之一，占全國產量1／3以上，即日起至4月24日，歡迎全國鄉親一起到南投信義，品嘗「梅」食，享受南投「梅」景。

南投梅子節從921後舉辦已經超過20年歷史，南投梅子栽種面積約1591公頃，佔全國面積32％，產量1萬4432公噸，同樣占全國青梅產量1／3以上，居全國之冠，包括信義鄉、水里鄉國信鄉、仁愛鄉等都有種植。

信義鄉農會總幹事何建中表示，今年初梅花大爆發，搭配天后水氣條件，讓今年結果率很高，產量也成長，是近5年來最好的收成，以去年收穫4000噸來看，今年可望收到7000噸，不但賣相價，收購期到4月底，平均價格產地也可望達到60元。

何建中說，今年梅子節活動以「春分一簍梅-製梅DIY系列活動」為主軸，除了開幕這天的製梅DIY活動，即日起至4月24日，只要團體達20人以上即可預約體驗製梅活動，另外每周日還有食農教育手作蔬食活動，26日起還有「來去山上煮一餐」，即日起都開放民眾報名。

何建中強調，南投所產的梅子品質極佳，營養價值極高，富含鈣、鈉、磷、鐵等礦物質及多種豐富的有機酸，加工製品像是脆梅、Ｑ梅、紫蘇梅等品質都相當優質，歡迎全國鄉親一起到南投信義，一起沉浸在梅香裡。