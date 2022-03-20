雄中百年校慶公益路跑。（校方提供）

雄中百年校慶公益路跑。（校方提供）

雄中百年校慶公益路跑。（校方提供）

「百年雄中，跑向巔峰」高雄中學慶祝100歲生日，校方除將於4月1日舉行百年校慶，近期更有75級「雄大組」校友發起「百年雄中 再創巔峰」攀登玉山活動，20日清晨的雄中百年校慶公益路跑，也為校慶提前暖身。

雄中百年校慶公益路跑20日清晨在雄中校園鳴槍開跑，共計2000多人參與，由雄中出發，分成6k、10k、21k等3組不同距離，並特別選在新完成的綠園道，跑到蓮池潭後折返。

劉德章、胡家碩、顏銘賢、黃立華等籌備路跑的雄中75級校友們表示，分居各地的同屆校友本來就有組成跑馬團團練，也常一起參加全國各地馬拉松；這次適逢百年校慶，也讓平常跑馬拉松的校友們與高雄市民有機會聯誼慶祝。

雄中現任校長莊福泰本身也是雄中72級校友，除了號召熱愛長跑的民眾共襄盛舉，也歡迎在校師生、校友共同參加雄中首次路跑，一同慶祝創校第1個百年生日。

支持百年校慶，雄中75級「雄大組」校友籌辦一系列活動，如：張簡永祥、李佳言、陳西坤主辦的家扶贈書；洪震聖的淨灘；陸建安、梁丁文的登山；胡家碩、張富祥的百K縱騎；陳西坤、楊鎮榮、吳仁傑、黃昭貴的攀登玉山等。王子文、邱皇儒、林嘉志、陳維偉、蔡明宏、吳立森（92級）等校友協辦，也讓活動順利舉行。

校方表示，雄中百年系列活動壓軸的是4月2日「雄中百年校慶晚宴」，在高雄萬豪酒店席開150桌，邀請1800名校友參加，見識雄中人的凝聚力。