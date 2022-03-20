2009年民進黨在野，時任立委、現屏東縣長潘孟安曾針對洋蔥產銷失衡，質疑中國大陸洋蔥「洗產地」成越南洋蔥進口，根據統計，今年1至2月進口洋蔥以越南2116噸居冠，遭疑再有洗產地發生。農委會表示，是否洗產地需要時間求證，這需要證據，不能隨意誣賴人家。

農業專家「Lin bay好油」今(20)日稍早於臉書貼文指出，接獲爆料，現在是國產洋蔥盛產期，但大量的越南洋蔥疑似是中國洋蔥洗產地進來，越南洋蔥成為目前我國進口第一量大的洋蔥，甚至有一天進口1300多噸的情況。

他指出，自己沒辦法確認是不是洗產地，也不是主管機關有調查能力，但以往民進黨在野的時侯質疑越南洋蔥洗產地，以前光有8噸進來就狂電執政黨了，現在一天有1300多噸進來也沒有人會講話，「畢竟綠能嘛，我懂的」。

2009年3月5日時任立委潘孟安於立法院經濟委員會質詢時任農委會主委陳武雄時指出，越南洋蔥產季為每年5到8月，但2008年6到12月卻有1168公噸越南洋蔥進口，質疑根本是進口商將中國大陸洋蔥轉至越南洗產地後輸入台灣。

根據農委會近年統計，我國2021年生鮮冷藏洋蔥進口量從高到低依序為紐西蘭1萬5371公噸、美國1萬1251公噸、韓國9760公噸、澳洲8945公噸、越南8452公噸；2022年1、2月生鮮洋蔥進口4020噸，而越南為2116噸，佔比高達52％。

農委會表示，2020年前越南洋蔥進口量很少，去年越南洋蔥進口量超過8000公噸，進口量大增原因還得去查才知道，洋蔥為我國管制進口的830項中國大陸農產品之一，是否真的涉及洗產地還得花時間查證，不能這樣太早下結論、誣賴別人。