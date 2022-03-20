蘿莉塔上《同學來了》探討女生的哪些舉動會讓人退壁三舍。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（21日）晚9點播出「這種女人男人打死也不娶？！抗議抗議！女人想的卻不一樣」，邀來小鐘、趙正平、蘿莉塔及謝忻等藝人，探討女生的哪些舉動會讓人退壁三舍。

節目開頭小鐘便直言謝忻至今嫁不掉的原因：「她能力太強！什麼都自己來，經濟獨立、有才華又跟自己獨處的很好！感覺就不需要另一半，通常這種人眼界也很高，適合她的人幾乎沒有！」同樣身為獨立女性代表的安心亞則不認同：「這樣不是更適合交往嗎？」

面對男生的指控，女星蘿莉塔忍不住站出來反駁：「女生會發脾氣，真的大部分都是男生引起的！」她也分享，之前某任男友以「想和大學同學相聚」為由，帶著她參加前女友的婚禮，本以為是溫馨敘舊的場合，卻在黃湯下肚後變了調，同桌的友人紛紛討論起男友和新娘過去的甜蜜事蹟，甚至脫口而出：「如果你們那時候沒分手，現在的新郎就是你了耶！」

讓蘿莉塔當場氣哭離席，過程中男友不但沒有跳出來反駁，反倒指責蘿莉塔讓他丟臉！這個舉動讓小鐘無法理解：「怎麼會有人傻到想帶女朋友參加前女友的婚禮！根本是找架吵！」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。