三星A系列以親民價格及旗艦級規格深受台灣消費者喜愛，如A52及A52s於去年長踞6個月最熱賣Android手機，三星趁勝追擊，發表最新Galaxy A系列機款，更宣布在台引進Galaxy A33/A53 5G，主打4+1鏡頭、最高120Hz螢幕更新率、5,000mAh大電量等越級規格，兩款價格分別帶鎖定在1.2萬、1.5萬上下，搶攻中高階智慧型手機市場，預計在4月開始率續開賣。

三星A33/A53 5G分別搭載6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率以及6.5吋O極限全螢幕、120Hz螢幕更新率，提供流暢無比、身歷其境的觀看體驗。此外，兩款手機均配備旗艦級5,000mAh大電量，追劇一部部不停歇、遊戲暢玩、視訊不斷電；另搭載IP67防水防塵讓使用手機更加安心。

照相部分，三星Galaxy A33/A53 5G皆搭載4+1超強鏡頭，主鏡頭具備OIS光學防手震，不論處於低光源環境或行進中皆能不模糊，擁有清晰穩定的拍攝畫面，此外，另內建美顏錄影及FUN Mode趣味模式，可任意調整美顏程度、選擇喜愛的濾鏡。

Galaxy A53 5G及Galaxy A33 5G預計分別於4月1日以及4月22日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，皆提供蜜桃豆豆、水藍豆豆、潮黑豆豆及沁白豆豆四款顏色選擇。Galaxy A53 5G推出8GB+128GB、8GB+256GB兩款機型，建議售價各為14,990元、15,990元。Galaxy A33 5G則有 6GB+128GB、8GB+128GB版本選擇，建議售價分別為11,990元、12,990元。