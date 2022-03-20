遠傳(4904)攜手霹靂(8450)、艾創打造5G異地共演實境秀，於昨（19）日透過大頻寬、低延遲5G網路結合浮光投影、特效以及多項科技，成功串聯高雄亞灣區夢境現實館以及高雄夢時代大霹靂旗艦館的兩地的霹靂Cosplay、操偶師以及歌手，實現霹靂群雄零時差相會。

「霹靂X遠傳X艾創、跨時空異地互動5G實驗劇場」獲經濟部工業局指導，由遠傳、霹靂、艾創共同主辦，結合霹靂主題演出與5G科技進行異地展演。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政表示，工業局積極推展5G創新應用，遠傳很榮幸能與文創代表霹靂布袋戲合作，並與實力頂尖的夥伴跨域打造5G異地共演舞台，透過跨點打造虛擬互動體驗，突破時間與空間限制，橫跨虛擬與現實的環境以遠傳在2021年9月領先業界獲得世界第一的5G網路結合科技應用，使霹靂角色虛實對打，增加影音展演的豐富互動性。遠傳將持續以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術投入創新應用，成為企業最佳數位夥伴，讓用戶能享受5G科技帶來的智慧娛樂生活。

經濟部工業局所推動的「台灣文化（霹靂IP）異地互動5G創新計畫」，由遠傳5G專網整合演算法串流技術，讓兩地表演者透過浮空投影進行即時4K虛實共演，提供沉浸擬真的展演體驗，這項技術去年在台北ATT e Life與高雄夢時代完成一地雙點共演及一地雙點共遊驗證，未來目標不僅讓霹靂忠實粉絲能一次看到異地多偶共演，體驗虛實互動科技，更能藉此打造5G共演模式給更多優秀的IP內容及演出團體等，為台灣文化推廣共盡心力。