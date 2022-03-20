立委吳琪銘與地方人士今在新北市土城區合辦親子體能活動，並與在地里長聯手捐贈2600罐奶粉，給予各里辦公室，盼藉機做愛心。（吳琪銘提供）

四月是兒童月，為增進親子互動，立委吳琪銘與地方人士今在新北市土城區合辦親子體能活動，除了邀請居托中心進行托育宣導和媒合外，也邀請體能工作室帶領遊戲，其中土城區日新里長吳信坪也與吳琪銘聯手捐贈2600罐奶粉，給予各里辦公室，盼藉機做愛心，讓有需求的民眾領取。

吳琪銘今攜手吳信坪、新北市社會局、土城及三峽區居家托育服務中心以及土城國民運動中心舉辦聯合親子活動。吳琪銘表示，為了鼓勵家長多多參與孩子的成長過程，今天除了邀請辦理體能遊戲，促進親子關係外，也藉機與居托中心宣導居家托育服務中心辦理托育人員登記、協助家長媒合托育人員。

除了提供托育需求、親子遊戲外，參與活動的家庭還可領取2罐雀巢能恩奶粉。吳信坪說，這次活動與吳琪銘立委合作，贈送給每個里辦公處各50罐奶粉，有需要的家庭可以跟所屬鄰里的里長領取，由於參與人數踴躍，下月17日在三峽也將再度舉辦，屆時民眾可上網報名參與。