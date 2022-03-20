澳洲20日宣布向烏克蘭提供額外的軍事和人道主義援助，同時立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁和鋁礦石。

綜合美國有線電視新聞網CNN與半島電視台報導，澳洲政府在一份聲明中表示，已立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁，以及包括鋁土礦在內的鋁礦石，作為澳洲對莫斯科入侵烏克蘭的新一波制裁。俄羅斯近20％的氧化鋁需求依賴澳洲，該聲明並補充說，鋁是俄羅斯的重要出口產品，此舉將限制俄羅斯生產鋁的能力。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）辦公室聲明還表示，烏克蘭對軍事援助的需求仍然急迫，因此澳洲將為烏克蘭軍隊提供約1530萬美元的防衛性軍事援助，包括彈藥和防彈衣。澳洲軍援烏克蘭迄今已累計6630萬美元。

澳洲政府還表示，將向烏克蘭捐贈至少7萬噸燃料煤，以滿足其能源需求。聲明指出，此援助將有助於烏國的燃煤發電廠運行並正常供電，「在這個艱難時期，通過維持照明、家庭供暖和工廠運轉，來支持烏克蘭人民。」此外，澳洲還將提供價值2180萬美元的緊急人道援助，重點為保護老弱婦孺及身障者。

據統計，澳洲迄今已對俄羅斯的443名個人實施制裁，其中包括與俄國總統普丁有密切聯繫的俄羅斯寡頭，以及俄羅斯財政部在內的33個實體。