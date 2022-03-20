名人堂球星「真理」皮爾斯這次公開承認老對手詹姆斯是聯盟史上最偉大的5位球員之一，還表示「只有這5人是我夢想著要與他們一起作戰的球員。」皮爾斯在推特點名5人：魔術強生、麥可喬丹、詹姆斯、賈奈特、俠客歐尼爾。

My top 5 nba all time players magic Jordan lebron shaq and Kg when I think about top five I say these r the only player I dreamed about playing with most inspirational players ever — Paul Pierce (@paulpierce34) March 18, 2022

大家都發現皮爾斯改換了兩年前的最佳5人名單，當時他正恨著詹姆斯，他2020年排出的名單是麥可喬丹、魔術強生、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、比爾羅素（Bill Russell）、布萊恩（Kobe Bryant）。

畢竟皮爾斯球員時代跟詹姆斯對決多次都落居下風，改當球評之後都把詹姆斯貶得很低。一直到2020年的季後賽首輪，皮爾斯還在嗆詹姆斯，嘲笑他的湖人如果敗給拓荒者，詹姆斯就沒資格被放進史上最強的討論名單裡。

然而這一切似乎在湖人2020年拿到總冠軍之後就改變了，皮爾斯態度軟化，稱讚「史上沒有人比詹姆斯對聯盟帶來更大的影響，比他更會贏球了。他摘了總冠軍我願向他敬禮，我願意把他只排在麥可後面。」

皮爾斯這次維持自己的立場，他的最佳5人名單除了魔術強生與喬丹兩人不動，其他3人被替換成詹姆斯、歐尼爾，以及他的好兄弟賈奈特。雖然也有人酸他為何移除老敵手布萊恩，不過他的新名單顯然是按照球隊位置排的，剛好5個位置各1人，再說他也放進了歐尼爾，表示他沒有記恨湖人。