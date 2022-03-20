1名女網友在《Dcard》發文寫下，婚前看男友手機時才發現對方謊話連篇，不僅先前謊稱去花蓮出差，實際上卻和同事在花蓮旅遊，甚至還下載交友軟體，和女生互換裸照，令原PO崩潰表示，婚紗都拍好了，喜餅也訂了，不知道該如何是好。對此，網友們回覆一面倒。

原PO在社群網站《Dcard》崩潰發文，她與男友即將結婚，某天心血來潮看男友手機，才發現男友今年1月去花蓮出差是謊言，事實是男友瞞著她，和同事們去花蓮玩3天，直呼自己太傻，居然相信男友說的一切，還傻傻讓男友在外玩樂。

事後回想起，原來男友1月出差買回的伴手禮巧克力，實際上是與同事出遊買的，最讓原PO吃驚的是，男友居然有在使用交友軟體，還在通訊軟體中和朋友一起討論女生，令原PO覺得相當心寒，驚恐到眼淚直流，發文詢問網友該如何是好，因為她覺得進退兩難，畢竟婚紗都拍了喜餅也訂了，不希望鬧到長輩們都知道。

貼文一出引起網友熱議：「我有個朋友在結婚前一週發生一些事，最後不到半年就離婚」、「不要把你人生賭在這人身上，不要覺得自己可以改變另一半，通常都是不太可能的」、「證據留好！而且不可能不弄到長輩都不知道，婚紗喜餅趕快打去問還能退多少」、「直接攤牌要求賠償，一切費用由男方支付」、「老天眷顧妳，讓妳在結婚前發現」。