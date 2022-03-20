「抓癢錯了嗎？」一名女網友分享，她日前搭乘男友的車上國道，在副駕駛座短暫把安全帶壓在腋下，伸手至後背抓癢，結果違規的瞬間就被警方拍到，慘吞一張3000元的罰鍰，讓她好無奈。

一名女網友在社群平台《Dcard》心情板發文，透露男友19日傳了一張罰單照片，稱她在國道時，因坐在副駕駛座沒依規定繫安全帶，被開罰3000元，但她很困惑，因為她上車第一件事就是繫安全帶，實在不可能因這理由被罰，結果她看舉發照片後，瞬間都懂了。

透過圖片可見，違規地點為國道1號南下115.3公里處，事發時間為今年2月27日下午3時許，只見原PO坐在副駕駛座並繫上安全帶，惟右手沒被安全帶壓住，而是向後反折搔背，短短的一瞬間湊巧被鏡頭捕捉。

女網友曬出罰單內容喊冤，直呼抓癢真的錯了嗎？逗樂大批網友。（翻攝自Dcard）

原PO無奈地表示，自己只是背癢，手抓一下就擺回原位，打電話詢問舉發單位，卻得到「安全帶在腋下」的回覆；原PO吐露，她身高只有150公分，安全帶卡在脖子靠近下巴，若不把安全帶移至腋下，她基本上抓不到癢，也會被安全帶勒死，讓她苦笑「歸剛欸母賊嗚欸某欸，心情加麥（台語，意旨整天搞這有的沒的，讓人心情很差）」。

文章發布在網路上後，不少網友回應，「好好笑很想安慰你，但我看到照片忍不住笑出來」、「好笑到我收藏了文章」、「這年頭連抓癢都不行了是不是」、「怎麼辦有點好笑」、「好扯喔，而且只是副駕駛，難道警察以為你沿路維持這個詭異的姿勢xd」；也有網友建議原PO要提出罰單申訴，如果被駁回可以再提起行政訴訟自救。