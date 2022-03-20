在台北租房代價高，一名在台北巿信義區工作的網友表示，為了省房租，打算在淡水租一間5至6千元的套房，然後通勤上班，貼文曝光後，大批網友瘋狂勸阻，建議改到深坑、基隆、木柵、南港等地租屋，通勤時間短，房租和淡水相較未必更貴。

一名網友在PTT發文表示，覺得淡水的房租滿便宜的，5、6千元就能租到還不錯的套房，雖然離台北市遠了點，但是租金低廉實在是很大的誘因，原PO提出疑問「如果上班地點在信義區，為了省房租而在淡水租房，然後每天通勤信義區上下班，大家覺得好嗎？」

貼文立刻引起討論，網友紛紛表示「不建議，會先累死」、「坐車坐到臉抽筋」、「每天通勤兩小時以上，又不是瘋了」、「對比通勤時間，根本不划算，久了身心皆累」。

另外也有不少人建議「深坑租金更便宜，過隧道到信義區只要10分鐘」、「還不如住南港，一樣便宜，還比較近」、「你可以租木柵比較便宜，過個隧道就到信義區了」、「信義區喔？住基隆都比淡水方便」、「北醫大吳興街那一帶，機能不錯又便宜」。