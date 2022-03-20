馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星系統幫忙烏克蘭部隊克服了停電和斷網問題

拜太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星系統之賜，烏克蘭部隊得以追蹤侵略的俄軍，掌握優勢，以打贏無人機大戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《電訊報》（The Telegraph）19日報導，俄軍從2月24日侵略烏克蘭已邁入第4周，基輔利用精銳的無人機部隊「空中偵察」（Aerorozvidka），不僅對俄方無人機發動攻擊，鎖定坦克大軍，甚至還在戰爭中追蹤敵軍的位置。

就算烏克蘭因遭俄軍攻擊，到處飽受停電和網路斷線之苦，但無人機仍能利用「星鏈」，繼續保持連線並提供情資。而在相關技術的支援下，這些無人機能接受指令，投擲反坦克彈藥，以協助抵禦俄軍攻擊。

烏克蘭無人機所用的是Delta系統，據說和北約（NATO）的系統相容，近年來在西方顧問的協助下，不斷精進。它能以基本的筆記本電腦存取，並安裝了「狀況覺知」軟體，能建構互動式地圖，並匯集來自無人機、衛星，感測器和人工智慧（AI）的影像，以追蹤敵人。

烏克蘭無人機痛宰俄軍坦克和裝甲車

馬斯克稍早為了烏克蘭的未來，還向俄羅斯總統普丁發出戰帖，要單挑這位克宮主人，而賭注是烏克蘭。此外，他還承諾烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要提供更多「星鏈」衛星站，讓一些飽受戰爭摧殘的城市能使用網路。而澤倫斯基已向他致謝，並邀他等戰爭結束後，到烏克蘭一遊。