除了手機、錢包等貼身物品外，立法委員平常會隨身攜帶什麼東西呢？葉毓蘭拍攝被突襲影片，向粉絲展現自己的包包都帶了什麼東西，結果除了水、零食等常見的東西外，葉毓蘭的包包內還有哨子、手電筒及蠟燭等物品，甚至還從包包裡面拿出一大片雞排，她笑說「我們現在是多事之秋，三不五時就把我停電，我都是有備無患的！」

葉毓蘭透過影片的方式展現自己隨身包包中的物品，除了水、零食及現代人幾乎必備的行動電源外，她的包包裡面還有棉花棒、雙氧水等物品。葉毓蘭透露，因為當立委會到處跑，有些地方可能會要「戳鼻孔」，所以才自備，是防疫用的。

除此之外，葉毓蘭的包包內還有日本人設計的避難帽、遇到困難時可以用來告訴其他人位置的哨子，還有因為大停電而特別準備的手電筒、蠟燭及「美花牌跳電雞排」。葉毓蘭表示，蔡英文上台後已發生5次大停電，且近日幾乎天天都有不同地方停電，一停都停很久，所以手電筒、蠟燭都變得很重要。

葉毓蘭說，最近有跳電、停電等狀況，加上台灣地震也很頻繁，所以自己帶的東西都是有必要性的，可以在受困的時候提供幫助，「但是我真心的希望，我不會在今年還要吃得到這跳電雞排，請台電加油好嗎！」