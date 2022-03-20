日本政府去年批准福島核廢水將於2023年開始排放入海，不只受到韓國、中國大陸等週遭國家抗議，國際環保團體更是群情激憤。國民黨立委李貴敏批評，蔡政府非但沒有向日本表達嚴重抗議，更再次加碼失格演出，原能會竟然建置了一個「日本福島核災含氚廢水」資訊專區，用台灣人民納稅錢幫日本政府「洗地」。

李貴敏指出，綠色和平組織都抨擊日本排放核廢水的作法侵害人權及違反國際公約，並且對人體健康與海洋生態將帶來極為嚴重的影響，並推估，一旦日本排放核廢水，1年半後可能影響台灣外海，7年後擴散整個北太平洋，屆時台灣漁業都將蒙上輻射陰影。

李貴敏質疑，自從日本政府決定要排放核廢水以來，民進黨政府一片沉默，非但沒有向日本表達嚴重抗議，更再次加碼失格演出，原能會竟然建置了一個「日本福島核災含氚廢水」資訊專區，用台灣人民納稅錢幫日本政府「洗地」，不僅幫日本政府說話，更用暗示性文字引導民眾誤以為福島核廢水屬於「無害」。實在令人匪夷所思！。

李貴敏問，日本政府聲稱經過多核素處理系統（Advanced Liquid Processing System，簡稱 ALPS ）處理的核污水，不會殘留除了放射性「氚」以外的放射性污染物，但諸如綠色和平組織等國際環保組織明明早已對日本政府說法提出質疑。為何反倒是我們的原能會對於日本政府說法照單全收，絲毫沒有查證釐清民間疑慮，或實事求事為人民權益把關？

李貴敏諷刺，民進黨政府執政下的台灣，不僅「五缺」問題日益嚴重，政府更是缺作為、缺能力、缺擔當、缺透明、缺前瞻，唯一不缺的便是用公帑養網軍，美化數字，亂花人民納稅錢。不只如此，面對國際局勢，民進黨政府更是「缺膝蓋」，從萊豬到核食，府院非但沒有挺身捍衛國家利益，反而漠視民意，逕自犧牲國民健康權益，卻未換得等值或有益國家的權益。

李貴敏批評，國家公帑如此浪費，難不成日本已成民進黨政府的宗主國？這種不顧國人安全的作法，沒有國格且漠視人民健康安全，只想討好外國「大哥哥」的政府，可謂國際奇觀，史無前例。