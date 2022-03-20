學生時期因手拿一杯奶茶而爆紅的清甜女神章澤天(奶茶妹妹)，2015年閃嫁大自己19歲的京東千億CEO劉強東，成了豪門少奶奶，一路幫助丈夫的事業，不料2018年劉強東在美國捲入性侵疑雲，兩人自此屢傳婚變，但奶茶妹妹以不變應萬變，更曾出面表示相信老公的為人，被眾網友評論根本是「人間清醒」。

「奶茶妹妹」章澤天有著有清麗外型相襯的清新氣質，高中時期就紅透半邊天的她，曾被大導張藝謀相中，3度邀她出演自己的作品，但都被她以學業為重拒絕，一畢業卻毅然嫁入豪門，章澤天曾上節目，被問到人人都搶當「謀女郎」，為何她不願意？她淡然回應，自己完全不在意能不能成為螢光幕前的女神，這個決定似乎也沒錯，如今她是身家139億美金(約台幣3941億)的總裁夫人，個人身家也有近2千億。

章澤天與劉強東的戀情於2014年曝光，隔年即宣布結婚，婚後1年給老公添了寶貝女兒，夫妻倆也不吝在社群曬恩愛，外界都感到劉強東非常寵妻，在2018年，章澤天忙著作為京東集團代表，與聯合國開發案簽署合作計畫，還慨捐2億人民幣給清華大學做開發研究，此時赴美進修的劉強東卻爆出性侵女大生案遭逮捕，章澤天苦心給集團累積的優質形象毀於一旦，同時遭受外界強大輿論壓力，但她始終堅強，並在事件之初為老公挺身而出，力挺劉強東清白。

這場官司纏訟到2018年底，在劉強東被捕4個月後，美國檢方因罪證不足，給予他不起訴處分，讓他得以離開美國，但這段期間各種謠言、陰謀論滿天飛，全靠總裁夫人章澤天頂下壓力，穩住京東挺過集團創辦以來最大的危機，章澤天靠著高超手腕，既保住了老公的商業帝國，也留住了婚姻，穩坐豪門媳婦的位置，坐收大筆財富。