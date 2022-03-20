每個人面對感情的態度大不相同，有些人積極追愛，擔心錯過後就此無緣，即便告白失敗也不在意；不過也有人缺乏告白的勇氣。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座比較矜持，就算內心愛得死去活來，外表依舊跟你不熟。

▍雙子座

年輕的雙子座崇尚天雷勾動地火的激情，但是這樣的愛，往往來得快去得也快，這讓雙子意識到要學會控制自己的情緒，因此慢慢轉向細水長流的情感經營，他們堅信，一旦兩人有了一定的感情基礎，也就不容易分道揚鑣。所以雙子座在面對心儀對象時，就算內心波濤洶湧，外表也會表現得很淡定，一副跟你不熟的樣子。

▍獅子座

獅子座個性慢熟，很難莫名其妙對一個人表現激情，也知道若是這樣做，很容易將心儀對象嚇跑，所以即便他們內心多狂熱，還是會時時克制自己。因為他們很清楚，細水長流的感情最經得起時間的考驗，所以不管他們有多喜歡對方，也會表現得跟對方不太熟的樣子，最怕這段還未萌芽的愛情提早夭折。

▍天蠍座

天蠍座辦事能力快狠準，什麼事情都能妥善處理，唯獨談感情就完全像是變了一個人，會特別優柔寡斷。這是因為天蠍座不善於表達自己的情感，即便心裡有很多話想說，但是一見到心儀對象就會腦袋當機、手足無措。然而天蠍座的內心其實是很狂熱的，也會在心中幻想兩人的結局，只是表面上他們總是不動聲色，表現冷淡，就怕滿腔愛意被看穿。

▍水瓶座

水瓶座從來不做沒有把握的事情，一旦他們覺得這次的出擊可能會失敗，水瓶座就會繼續等待。再者，水瓶座就算內心愛得死去活來，但是表面上不會流露出任何情感，並且繼續跟心儀對象保持著一種不太熟的狀態，因為他們相信，只要時機來了，一切就會水到渠成，所以不想給對方太多的壓力。