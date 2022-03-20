大陸女星劉濤日前無端遭網傳離婚，劉濤工作室緊急發聲明闢謠，表示是「嚴重背離事實的虛假消息」，強調已影響劉濤和丈夫王珂的生活，呼籲網友別再亂傳謠言，劉濤雖然無端「被離婚」，但仍不影響她的親民，樂於分享生活日常的劉濤，昨（19日）深夜就在微博曬出手作蛋糕照，而她大方以素顏入鏡，也讓劉濤43歲真實狀態全都露。

照片中，劉濤身穿黑色居家服、頭髮用髮帶梳起，大方露出整張素顏，只見頂著瓜子臉的劉濤氣色紅潤，她肌膚光滑、白皙，保養有術的劉濤臉上不見歲月痕跡、沒皺紋，劉濤的絕佳狀態看不出她是43歲的熟女，而劉濤還捧著她的手作蛋糕入鏡，並開心寫下：「來自深夜的"甜蜜時光"」。

劉濤大方曬素顏自拍，呈現43歲真實狀態。（圖／取材自劉濤微博）

劉濤曬蛋糕吸引節目製作人大讚好手藝，粉絲也留言問：「（蛋糕）裡面有餡嗎？」還釣出劉濤親民貼出草莓貼圖回應，網友紛紛留言：「劉濤素顏好好看」、「笑起來比甜品還要甜」、「好想吃劉濤做的蛋糕」、「太美了，素顏無敵」、「這自拍超好看」。

其實，劉濤日前才無端被網傳和富商王珂鬧離婚，對此，劉濤工作室第一時間發聲明闢謠，強調網傳離婚是謠言，並要求造謠者刪除相關內容，才滅了這無端的婚變風波。而劉濤2008年閃嫁富商王珂，並生下一對子女，不過王珂婚後傳出經濟危機，劉濤不離不棄，本來婚後宣布引退的她，為家庭復出演藝圈，夫妻的好感情也成為一段佳話。