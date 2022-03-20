對於英國首相強生將烏克蘭抵禦俄羅斯比喻成英國脫歐，惹怒全歐洲一事，網友笑稱，「英國根本先知」、「歐盟=俄羅斯？」

根據衛報《theguardian》報導，英國首相強生將烏克蘭人民爭取自由的奮鬥與英國民眾以微弱優勢投票支持脫歐進行了比較。

強生說：「我知道，每次選擇自由也是這個國家人民的本能……當英國人民投票支持英國脫歐時……這是因為他們想自由地做不同的事情，讓這個國家能夠做不同的事情，管理自己。」

不過，強生此番言論遭到歐盟領袖反彈。根據《theedgemarkets》報導，比利時前首相Guy Verhofstadt說他「瘋了」，前歐洲理事會主席、現任波蘭反對派領袖唐納德·圖斯克直接對強生說，「你的話冒犯了烏克蘭人、英國人和常識」。

強生2016年贏得脫歐公投，他一直試圖將自己定位為支援烏克蘭及其澤倫斯基的領導者。澤倫斯基一直要求歐盟領導人給予烏克蘭快速通道成員資格，以幫助他抵禦俄羅斯的入侵。

對此，PTT網友笑稱，「英國根本先知」、「歐盟=俄羅斯？」、「歐盟有要入侵英國？」、「太誠實了」！