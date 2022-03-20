北巿本土＋1 去嘉義喝喜酒染疫 Ct值僅16.1 16:082022/03/20 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局提醒，近期國內仍有零星本土病例，請民眾加強自我健康監測。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日台北市新增的本土個案為案22039，曾於3月13日參加嘉義市喜宴，19日採檢PCR陽性確診，CT值16.1，目前正在疫調中。台北市衛生局表示，將在今晚7點公布個案足跡， 台北市衛生局提醒，近期國內仍有零星本土病例，請民眾加強自我健康監測；另外，新北市衛生局公布案22039公共場所足跡，曾經前往新莊區鼎鼎香涮涮屋新莊富國店。 台北智慧城市展 將促六項跨國MOU合作 嘉義確診男感染源不明 逛遍「台中4寵物店」足跡曝光 #喜宴 #確診 #案22039 #台北市衛生局 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義婚宴群聚燒到新北 確診男新莊嗑鍋 急匡10人 14:342022/03/20 生活 疫情趨緩 防疫旅館現退場潮 04:102022/03/17 地方新聞 應援青年創生 桃園設北區青聚點 04:102022/03/17 地方新聞 嘉縣2確診曾赴飯店喝喜酒 足跡曝光南華大學入列 19:342022/03/19 生活 雙北合作 力拚國高中疫苗覆蓋率 04:102022/03/19 地方新聞 感染源不明 確診嘉義男6足跡曝「曾參加婚宴」 14:562022/03/18 生活 桃園最新6足跡曝光 吃肯德基、逛ZARA 14:502022/03/20 生活 都更牛步化 一坪換一坪 猶如緊箍咒 04:102022/03/17 產業特刊 桃園＋3！2人居隔期滿陰轉陽、7旬婦列「聯邦銀舊案」 16:072022/03/16 生活 房市新熱點！4大新興重劃區今年初登場 16:212022/03/17 房市新訊 台北幼兒園外設無菸人行道 8／1生效 04:102022/03/16 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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