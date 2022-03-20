今日台北市新增的本土個案為案22039，曾於3月13日參加嘉義市喜宴，19日採檢PCR陽性確診，CT值16.1，目前正在疫調中。台北市衛生局表示，將在今晚7點公布個案足跡，

台北市衛生局提醒，近期國內仍有零星本土病例，請民眾加強自我健康監測；另外，新北市衛生局公布案22039公共場所足跡，曾經前往新莊區鼎鼎香涮涮屋新莊富國店。