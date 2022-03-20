縣府觀光處邀請大家踴躍投票支持，參加者有機會抽中特別禮物─金門觀光小天使「阿特」毛巾。 （金門縣府觀光處提供）

公眾投票活動至4月7日截止，觀光處將於3月20日至3月23日在〈樂遊金門FB粉專〉舉辦抽獎活動。（金門縣府觀光處提供）

提供「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊資訊的「金門行動旅服」入圍2022 IDC亞太區智慧城市大獎，目前進入公眾網路票選階段，縣府觀光處邀請大家踴躍投票支持，參加者有機會抽中特別禮物─金門觀光小天使「阿特」毛巾。

縣府觀光處說明，今年邁入第8屆的「IDC亞太區智慧城市大獎」競爭相當激烈，330件專案提名中僅有75件取得入圍資格。金門縣府開發的行動旅服系統在「經濟發展，旅遊，藝術，圖書館，文化及公共空間」類別脫穎而出，通過第1階段評選入圍，日前進入占比25％的公眾票選階段。另IDC分析師評選占50％、國際諮詢委員會的評估綜合評選占25％。

縣府觀光處長丁健剛表示，「金門行動旅服」為全國第一套採PWA（漸進式網絡應用程式）技術開發的行動旅服系統，結合數位科技，串連「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求，提供遊客最即時適地的旅遊資訊，上線至今瀏覽量已超過300萬次，深受遊客喜愛。

金門行動旅服入圍後將與「北京市頤和園智慧遊」、「韓國大邱廣域市智能綜合圖書館」及「新加坡國民經濟研究與可視引擎」3項專案競爭，縣府籲請大家踴躍投票支持。

公眾投票活動至4月7日截止，觀光處將於3月20日至3月23日在〈樂遊金門FB粉專〉舉辦抽獎活動，只要完成線上投票及截圖留言者，就有機會抽中「阿特」毛巾，活動詳情請上〈樂遊金門FB粉專〉查詢。