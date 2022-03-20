電子下游硬體指標股持續強勢演出，投顧法人看好，廣達（2382）挾伺服器高雙位數成長，兼具高殖利率概念，里昂證券盛讚廣達進可攻退可守投資價值，前景不看淡，激勵股價維持高檔，法人多頭共識鮮明。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，因零組件短缺問題持續，廣達在電腦領域仍未能滿足訂單需求，整體訂單前景依舊強勁，廣達除會持續進行其雲端戰略，透過提升營運效率與擴大筆電事業規模，獲利能力也將保持一定水準。

其次，在市場動盪氣氛中，廣達現金股利6.6元，換算現金殖利率高達7％左右，里昂證券看好，高殖利率將提供股價強而有力支撐，給予「買進」投資評等與118元推估合理股價。

投顧法人指出，廣達經營管理階層認為，筆電產業目前需求能見度約至上半年，但總經因素不確定性仍多；法人則基於疫情逐漸控制、減少Chromebook需求，以及通膨、戰爭等因素，下修廣達筆電出貨量。所幸，廣達受惠雲端產業趨勢持續，且新CPU伺服器平台推出、 人工智慧（AI）應用分析等需求不斷浮現，加持伺服器出貨量，有助廣達今年營收與獲利表現。