唐從聖受訪時表示過去從沒想過有機會和顧寶明合作。（陳俊吉攝）

國寶級「喜劇泰斗」顧寶明19日清晨因腸胃道出血導致心肺衰竭辭世，享壽72歲。今（20）日是顧寶明靈堂開放親友弔唁首日，曾與顧寶明合作電影和舞台劇的唐從聖在下午2點多抵達，隨即快步進入會場，待了近兩小時才離開會館，他在離去時受訪表示這兩年比較少和顧寶明碰面，但兩人過去合作過多部作品，對於顧寶明，唐從聖表示自己有很多感恩。

唐從聖透露自己在進入台北藝術大學之前，很多表演的養分都是透過「劇場四寶」顧寶明、李國修、李立群、金士傑身上所學習的。唐從聖坦言自己從沒想過在進入演藝圈後，能夠有機會和顧寶明合作，「我看到他都很緊張就像看到偶像，但他對我卻像鄰居弟弟一樣很溫暖」，他也表示私下的顧寶明和螢幕上喜感、瘋瘋癲癲的形象截然不同，他感傷表示「沒想到2年沒見到他就...」。

唐從聖回憶起自己與顧寶明合作楊德昌導演的電影《麻將》，片中有段長達7分多鐘的劇情是他要拔槍殺害顧寶明，「那場戲是我人生中很深刻又難過的戲」，他還原當時因為導演要求一鏡到底，總共耗時三個晚上才拍攝完成，唐從聖表示顧寶明相當敬業，要在身上用大力膠黏很多血袋，胸口、腳上都有，儘管每次NG後要撕下血袋、洗澡，顧寶明臉上都沒有任何的不耐，沒有任何抱怨。

唐從聖表示顧寶明在我心目中就是偶像，自己會走上表演道路跟顧寶明有很大的關係，「表演可以帶給大家很多快樂，喜劇演員服務大家，服務完了就離開，會有很多人想念他的」，至於顧寶明的遺照挑選、告別式、追思會等事，唐從聖表示一切都要等其他前輩商量討論，後續結果會再宣布。