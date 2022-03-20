台東尚武漁港外海驚傳八旬老翁落海死亡。（蔡旻妤攝）

台東縣大武鄉尚武漁港外海20日早上6點許傳出85歲鍾姓老翁搭膠筏出海捕魚，海巡及消防人員趕赴現場搜救，最後由鄰近漁民將已失去生命跡象的老翁救上岸，消防人員將人趕緊送往大武衛生所，最後仍不幸宣告死亡。鄰居表示，老夫妻感情融洽，鍾妻接獲訊息原以為僅是落水，連忙準備保暖衣物要給先生，未料已天人永隔。

台東縣消防局表示，由海巡署轉報疑似發現尚武漁港外海有一艘膠筏翻覆，有人落海，當下並未發現尋獲落水者，附近漁民發現「怎麼只有看到船，未見到人」，一陣子後發現有人漂浮在海面上，趕緊將人拉到漁船上，並趕緊協助將人送往岸邊就醫。

消防局進一步指出，當鍾姓老翁被救上岸時，已無意識呼吸，由救護車緊急送往大武衛生所後，經由醫生在7點25分宣告死亡。

附近居民說，夫妻倆人感情相當融洽，待人處事也很好，而鍾妻接獲「先生落海」訊息，原本以為先生只是掉進海裡，怕他失溫，著急著準備衣物的同時表示「我趕緊進屋幫他拿衣服，他全身溼了，一定會冷」，要拿些衣服讓他保暖」，未料竟天人永隔，令人不勝唏噓。