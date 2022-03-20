港媒《香港01》報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）當地時間19日表示，俄方傾向於通過外交手段解決當前局勢。目前俄烏和平談判取得進展，但他質疑美國阻撓烏克蘭接受俄羅斯提出的最低要求。

報導引述俄羅斯國際傳真社（Interfax）消息，拉夫羅夫批評美國「不希望烏克蘭與俄羅斯達成和平協議」。他表示，當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）建議舉行會談時，俄方總是傾向於通過外交解決任何問題，而普丁也同意了，於是談判開始。但是美方阻撓基輔接受莫斯科的最低要求，而這些要求拉夫羅夫覺得是非常微不足道。

拉夫羅夫強調，俄羅斯仍對與西方國家合作持開放態度，但不會主動改善彼此的關係。俄國期望在烏克蘭的軍事行動，將隨着簽署一項關於安全問題的全面協議而結束，內容包括烏克蘭承諾保持中立地位。

同日，澤倫斯基發表講話也敦促俄方立即舉行和談，「現在是開會的時候了，是時候要談一談。」他說，現在是烏克蘭恢復領土完整和正義的時候，否則俄羅斯的損失慘重，將需要幾代人才能恢復。

香港電台則引述拉夫羅夫說法，表示在目前政治形勢下，俄羅斯與中國的關係會變得更牢固。他說，在西方國家公然破壞國際體系所有基礎的情況下，俄中作為兩個大國，需要考慮如何繼續向前。