彰化縣政府結合彰化律師公會與彰化地檢署，20日下午在員林演藝廳共同舉辦「彰縣三百、律動精彩」藉著音符傳遞法律知識，花壇國小直排隊也精采演出。（吳敏菁攝）

迎接建縣300年，彰化縣政府結合彰化律師公會與彰化地檢署，20日下午在員林演藝廳共同舉辦「彰縣三百、律動精彩」藉著音符傳遞法律知識，邀請了花壇國小、彰泰國中、彰化縣藝術教育協會及台中律師公會薩克斯風樂團演出，提供了舞台，看到孩子多才多藝傑出表現，也深化了法治教育。

彰化律師公會理事長劉雅榛表示，公會是一群有正義感的律師組成，這次透過公益音樂會形式，以音樂無國界的力量，傳遞、推廣法治教育，並喚起社會大眾對馨生人及弱勢民眾之關懷。

音樂會邀請花壇國小太鼓團、直笛隊、就是愛樂室內樂、彰泰國中管弦樂團、合唱團、彰化縣藝術教育協會及台中律師公會薩克斯風樂團演出。

花壇國小太鼓隊以氣勢磅礡演出，揭開了序幕，校長卓訓德表示，學校太鼓隊於2019年全國鼓王盃鼓藝大賽榮獲冠軍，南投縣華光盃民俗體育競賽國小太鼓組榮獲優等第二。參加演出還有直笛隊，是學校推展藝術美感教育的重要社團，常在重大場合擔綱演出。

彰泰國中弦樂團也獲得109學年度彰化縣音樂比賽弦樂合奏國中組第一名，合唱團是彰化縣教育之歌MV主角。

巧妙地寓意再「彰縣三百、律動精彩」分兩行編排，橫看是彰縣，豎看是彰律；「律動」象徵音樂，也象徵律師活動。