1名女網友在《爆料公社》爆氣發文表示，自己和男友及男友的2個妹妹從鹿港去淡水玩，妹妹卻突然說生理期不舒服想回鹿港，甚至還嗆原PO說，可以體諒一下她哥哥嗎？讓原PO大罵：「現在是我的錯嗎？」文章曝光後，不少網友們喊話：「快分手」。

原PO在《爆料公社》發文，日前與男友和他2個妹妹從鹿港出發去淡水玩，飯店都訂好了，男友的其中1個妹妹卻稱姨媽來，身體不適，要男友載她回家，原PO買了止痛藥給妹妹吃，建議妹妹自己搭火車回家，妹妹卻稱她不會搭火車，堅持要男友載回鹿港。

最後男友竟把原PO丟包在淡水，說等載妹妹回鹿港後，再回來淡水陪她玩，妹妹還嗆說要體諒她男友不要任性，讓原PO氣炸，發文詢問：「現在是我的錯嗎」？

網友們傻眼回應「順便分手好了，等妳男友來回都不知道幾小時了，乾脆自己坐車回去，也不要被看輕，讓他好好去照顧妹妹吧」、「兩個小姑不喜歡妳 確定 不會搭火車也只是藉口而已」、「呃淡水鹿港要來回！頭殼沒事吧！」、「傻眼，下次出國會不會把妳丟國外」。

甚至還有網友問說會不會回鹿港後就不回來了，果然原PO事後更新回應，男友表示，回到鹿港後覺得開車很累，家人不准許疲勞駕駛，所以明天早上才來台北載她，原PO心累的說，等回鹿港後，她一定會叫男友把訂給她妹妹房間的錢退回來後分手。