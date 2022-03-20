今天在NBA場上湖人以119：127不敵巫師，詹姆斯(LeBron James)正式超越「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)登史上得分榜第2，但仍吞下敗仗，巫師新同學「波神」波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)末節大發神威狂砍16分，率領球隊打出34：20高潮，完全是致勝功臣，讓詹姆斯紀錄成為「里程悲」。

Kristaps Porzingis in the 4th quarter vs. the Lakers. 🦄



16 points

2 rebounds

6-of-7 FG pic.twitter.com/yFPEaawyw4 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 20, 2022

波爾金吉斯季中才從獨行俠轉往巫師，在這邊打了7場，平均有20.6分7籃板2.3助攻1.1阻攻，投籃命中率50%、外線33.3%、罰球87%，今天他力砍來到巫師的最高分，拿下27分3籃板5助攻1抄截，投籃命中率52.9%、外線33.3%、罰球80%，他在末節剩8分鐘時上場，7投6中轟下16分，完全支配比賽。

Kristaps Porzingis (@kporzee) was LIGHTS OUT in the 4th-quarter dropping 16 points to secure the @WashWizards win! #DCAboveAll



KP: 27 PTS, 5 AST pic.twitter.com/GWESSjOEpj — NBA (@NBA) March 20, 2022

波爾金吉斯因犯規緣故上場斷斷續續，所以在前三節沒太多表現機會，只有11分進帳，而末節湖人仍用死亡五小陣容面對巫師，卻失去了前三節效果，波爾金吉斯上場後除了首次切入沒進，剩下六次出手全部命中，讓場上無長人的紫金軍吃足苦頭，波爾金吉斯完全予取予求，一口氣將勝利帶走。