一名陳姓女子入住宜蘭縣頭城鎮的蘭陽烏石港海景酒店，在陽台欣賞美景時發現空拍機飛在她眼前，認為隱私遭窺探，疑似飯店處理不當，陳女在該飯店轄區派出所報案，警方依空拍機相關規範調查中。（吳佩蓉攝）

一名陳姓女子3月12日入住宜蘭縣頭城鎮的蘭陽烏石港海景酒店，在陽台欣賞美景時發現空拍機飛在她眼前，馬上跟飯店反映，認為隱私遭窺探，疑似飯店處理不當，陳女在該飯店轄區派出所報案，警方依空拍機相關規範調查中。

陳女說，12日當天上午9時許在陽台發現一台空拍機拍著她，跟飯店反應隱私權遭侵犯，覺得飯店人員無法保證被拍的畫面該拍攝遊客有確實刪除，控訴飯店沒有積極處理，因而報案尋求警方協助，陳女表示主要訴求，是請當天處理事情的經理可以給她一個道歉。

飯店在臉書做了公告聲明，針對陳女隱私權遭偷窺，已查調監視器釐清事實，經發現該空拍機使用者為飯店其他房客時，有請該房客停止空拍行為並刪除涉及房客隱私相關影片。至於查扣該空拍機、強制要求出示刪除影片證明或限制該人員行動，此涉司法強制公權力等事項，非本飯店人員得以逾矩。

飯店協理吳明鴻說，這次事件導致陳女與使用空拍機房客發生不愉快事件，感到遺憾跟抱歉，也後續協助陳小姐報警的動作，包含提供監視器部分供警方做調查。

飯店表示，對陳小姐這次住宿經驗不愉快的部分，願意退她全額費用，至於陳小姐要求當天處理此事的經理道歉，目前跟陳小姐還在協調中；而針對空拍機使用規範，飯店在櫃台擺出告示提醒，未來房客有空拍上的需求，皆須遵守縣府的規範去做申請。