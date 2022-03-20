養寵物的人口逐漸增多，各地區都積極爭取設置寵物公園。新北市目前有17座寵物公園，但卻獨漏樹林、三峽、鶯歌區，地方原先建議設置在樹林後村堰極限公園荒廢空地，但隨著遙控飛機場落成後，高灘處評估不適合，並鎖定樹林河濱公園用地，目前已完成選址評估，預計增設大型、小型犬的複合園區，將結合周邊的沐心池、籃球場、足球場，打造新的休憩亮點。

新北是全國人口最多的縣市，毛小孩登記數量也是全國之冠，市府近年雖積極在板橋、中永和、蘆洲、三重等地增設寵物公園，但樹林、三峽、鶯歌3區明明有大片河濱用地，卻一處寵物公園都沒有，民眾只能跑到鄰近的土城或板橋遛寵物，相當可惜。

市議員廖宜琨表示，他曾提議市府可以利用後村堰極限公園設置寵物公園，但因荒廢的空地鄰近遙控飛機場，擔憂寵物會被飛機嚇壞，且該處又鄰近汽機車通行道路，因此高灘處評議後認為較不適合，另選了樹林河濱公園露營場周邊的用地。

高灘處指出，樹林河濱公園鄰近館前路，交通便利，又有遙控模型賽車場、棒壘球場、休閒步道及生態池等遊憩空間，適合親子來遊玩，目前已規畫設置0.54公頃的大型、小型犬活動空間，為避免寵物距離球場太近，預計會在場邊增設活動式圍籬，並設置移動式休憩座椅、狗便箱等設施。

高灘處補充，該案後續將進行規畫設計評估，屆時才會確認經費、動工時間。廖宜琨建議，0.54公頃空間對於寵物活動仍有不足，希望可以在擴大範圍，撥用部分球場預定地面積，一次做足，也盼周邊自行車動線能規畫完整。