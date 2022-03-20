第25屆中原盃書法比賽，今天在台灣道教總廟無極三清總道院舉行，前總統馬英九連續13年參與盛會。（陳世宗攝）

第25屆中原盃書法比賽，今天在台灣道教總廟無極三清總道院舉行，前總統馬英九連續13年參與盛會。（陳世宗攝）

中原盃全國書法比賽已舉辦25屆，參加比賽從1000人，到現在每年有1萬多人參賽，馬英九讚許做得比教育部還好。（陳世宗攝）

台灣道教總廟無極三清總道院舉辦中原盃第25屆全國書法比賽，19日於三清總道院共有1500人參加決賽，前總統馬英九連續13年南下參與盛會。馬英九指出，中原盃已舉辦25屆從1000人參加，到現在每年有1萬多人參賽，做得比教育部還好，透過活動讓大家了解漢字的美，練書法可端正心性，磨練耐心。

三清總道院主委鄭銘輝說，宗教與文化結合，致力於文化教育紮根，弘揚國粹推廣中國傳統文化美學，建立書香祥和社會。書法比賽分成國小低年級、三、四、五、六年級及國中、高中、社會及長青等9組，還有日本人報名參賽，最小參賽者則只有5歲。

馬英九表示，他今年72歲，從小學一年級練習書法到高中畢業受用無窮，看到小朋友在父母鼓勵下持續練習書法是一件正確事情；因身為中國人就要懂得中國的書法，練習資料裡面就有很多做人做事的道理，每一個字規規矩矩寫下來，心裡就會有深刻的印象。

馬英九指出，他在總統任內特別強調，我們在世界扮演的角色，如國際人道援助的提供者，例如幫助烏克蘭；第二個就是要促進和平；第三要弘揚我們自己的文化。做為中華文化的領航者有這麼多人練習書法，對整個中華文化是非常重要，並勉勵所有練習書法的小朋友都能一直練習下去。

中原盃全國書法比賽連續舉辦25年，馬英九肯定無極三清總道院舉辦全國書法比賽是提升中華文化最好的活動；並勉勵在場所有參賽者拜廟時，除祈求風調雨順，更要祈求「颱風小、出口多」，台灣才不會缺水及經濟才會好。