基隆市暖暖區唯一大型戶外運動公園2019年動工整修，優化工程終於在今年3月申報竣工，預計4月可開放民眾遊憩。另因公園下方是暖暖消防分隊，也有吊橋能串接暖東苗圃，被稱為是休憩、運動、生態、防災等多功能「新型全齡化共融公園」。

基隆市政府向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，改善暖暖運動公園地面和設施，並設置兒童遊戲專區，增加兒童遊戲器材，包括全市首見鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網、沙坑、體健設施等，營造親子運動空間。去年9月雖進入正驗階段，但有多項設施被列為「12歲以下兒童不宜使用」，引發譁然，權責單位得知後，決定修改溜滑梯規格，以及多項設施的使用規範。

市議員林旻勳日前與市立田徑場長葉雅琦至暖暖運動公園場勘，了解最新施工改善進度與情況，目前廠商已申報竣工，遊戲場檢驗公司也至現場進行初次檢驗，預計3月底前完成檢驗缺失改善，且取得檢驗合格報告，若順利4月可開放供民眾遊憩。

林旻勳指出，整座遊戲場將有人工草皮鋪面覆蓋，孩子們可以盡情的在場區內奔跑；另外，未來暖暖運動公園很有機會是北部最佳的生態防災休憩公園，公園下方就是暖暖消防分隊，吊橋能連接近期完工開放的暖東苗圃，成為休憩、運動、生態、防災的「新型全齡化共融公園」。

葉雅琦說，溜滑梯和Monkey Bar申請兒童遊具檢驗，只剩部分需要補正，驗收作業也只需再補些資料，預計4月間開放。開放前會再整理兒童遊戲場旁的環境，包括人工草皮曬乾、除草和清洗溜滑梯等，漂漂亮亮的迎接小朋友來遊玩。