「高雄正能量」參選人鄧巧佩20日打出夫人牌，由黨部主委夫人丁雅婷陪同到武廟黃昏巿場拜票。（曹明正攝）

擁有醫護背景、投入民進黨高雄前新苓議員初選的「高雄正能量」參選人鄧巧佩20日打出夫人牌，由黨部主委夫人丁雅婷陪同到武廟黃昏巿場拜票，被問到對手搬出6立委及台南巿長黃偉哲，鄧巧佩坦言沒有雄厚資源、備感壓力。

鄧巧佩說在民進黨初選的各個階段，各陣營都是努力衝刺一起加油，自己是第一次參選，家族沒有政治背景，也沒有雄厚的政治資源，所以高雄6位立委跟台南巿長黃偉哲共同支持同黨另一個參選人，對她而言真的備感壓力。

她強調，在基層服務多年，會用自己專業的護理知識協助民眾，一步一腳印在基層服務，努力爭取支持與認同。趙天麟夫人丁雅婷說，巧佩是她的好姐妹，沒有雄厚資源，面臨龐大壓力，所以跟社區溫柔堅定的力量一起力挺她。

民進黨初選競爭激烈，前新苓參選人湯詠瑜20日上午由菊系立委劉世芳、邱志偉及許智傑聯合站台，台南巿長黃偉哲也跨區助陣，邱志偉矛頭指向身兼民進黨高雄巿黨部主委的立委趙天麟，認為應對每個選區的參選人都要關心。

面對批評，趙天麟透過幕僚淡然表示，因大家普遍看好今年大選民進黨市長及議員選情，所以初選競爭激烈難免，各派系目前的角逐尚在合理範圍內，會以平常心與歡喜心看待。期許大家正面看待黨內競爭，過程難免有誤解、緊張，這都是民主常態，競爭一旦結束，依舊會團結對外。