日常生活中，總有些人像牆頭草一樣，只要有一絲風吹草動，就容易見風轉舵，意志不夠堅定。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座耳根子軟、愛糾結，經常被別人的三言兩語所左右。

▍天秤座

天秤座與人為善，人緣極佳，不過與他們深交的人才會知道，他們做事沒有原則性，也較沒主見，經常都是別人說什麼就是什麼，會順從比較強勢的人，只要誰能給他們帶來利益，他們就會像牆頭草一樣，倒向那一邊，沒有自己的立場。

▍金牛座

金牛座個性沉穩，做事情很讓人信賴，但其實有點自以為是，總以為自己很聰明，其實他們很多時候都是附和別人的想法，經常被別人的三言兩語所左右，沒有個人觀點。哪邊實力強，就跟在對方身邊當跟屁蟲，並且抓緊機會拍馬屁，為的就是不讓自己吃虧。

▍雙魚座

雙魚座的人看似單純，其實是雙面人，跟他們相處要小心謹慎，一個不小心可能就會被他們出賣。事實上，雙魚座耳根子軟、愛糾結又沒有主見，經常看別人臉色，面對欺凌他們也不會反抗，反而還會順從對方，聽別人的指揮做事。但這並不代表雙魚座受得了委屈，而是為了生存才不得不順從對方，換取自己的利益。