桃園選情日漸加溫，地方上更盛傳「圍強計劃」，要邊緣化宣佈下鄉勤走的羅智強，然而卻遭中央及地方不約而同的駁斥。而根據「城市調查」民調發現羅智強快速走高，有地方人士便直言「圍強計劃不可行，羅智強旋風正在刮起！

黨內人士表示，羅智強走復興區，除了立法委員高金素梅力挺之外，國民黨籍的市議員王仙蓮也全程陪同，由此可見，並沒有強制性的「圍強計劃」，不排除是綠營見縫插針放假消息，挑撥國民黨的桃園選情。

然而，「圍強計劃」的傳言，也確實造成了桃園政壇地震，朱立倫為此親上火線，快速出手否認其事，邱奕勝也出面駁斥，羅智強更在臉書放上和國民黨議員王仙蓮的合照，破除圍強說法，三方人馬同時滅火，皆擔心「圍強計劃」，會動搖國民黨的桃園市長選情。

地方人士也表示，「圍強計劃」是不可能的，大家都明確感受到，羅智強的旋風正在快速升起，因為所有被點名的桃園市長參選人，目前只有羅智強明確表態，全力投入，其他人選皆在觀望。

地方人士指出，羅智強的黨內民調原本排行第六名，行腳一個禮拜後，根據「城市調查」的民調，羅智強在北桃園已經排名第一；在南桃園，排名第二，僅次於魯明哲。短短一個星期，羅智強就將民調往上拉抬，現在已經和魯明哲打平，並列第一。這樣的風勢繼續發展，會有越來越多的地方政治人物，靠向羅智強！