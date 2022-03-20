健康檢查中哪一個項目最令人無法忍受？一名網友表示，因胃食道逆流照了胃鏡，覺得被噴麻藥的過程最不舒服，但三、五分鐘就檢查完了，似乎並沒有想像中可怕，想詢問其他人照胃鏡的感覺，結果引起熱烈討論，有過來人形容「五分鐘就像過了一輩子」、「沒有麻醉根本地獄欸」、「此生不想再照第二次」。

這名網友在《PTT》表示，前陣子常常胃食道逆流，去診所掛號後醫生要他照個胃鏡，他沒有多想就一口答應了，結果檢查的過程順利，幾乎沒有什麼疼痛或嘔吐，最不舒服的是被噴麻藥的過程會一直嗆到。

原PO指出，最令他驚訝的是，胃鏡進入喉嚨時並沒有想像中可怕，而且三、五分鐘就檢查完了，只是過了12小時喉嚨仍有異物感，直呼「解鎖了一項體驗，覺得蠻厲害的」。

這篇「照胃鏡的感覺」意外引起熱烈討論，不少網友都說第一次做時有被嚇到，紛紛回應「第一次照胃鏡，五分鐘就像過了一輩子一樣」、「做完出來我委屈的哭了」、「照睡眠式胃鏡，中間還痛到醒來」、「沒有麻醉根本地獄欸」、「一定要自費經鼻胃，傳統像吞劍」、「此生不想再照第二次」。

不過也有網友說「我照了兩次胃鏡都沒用無痛，真的覺得沒什麼特別感覺」、「沒那麼誇張吧」、「感覺都是能忍受的範圍」、「現在照胃鏡比較沒那麼不舒服了」、「自費的管子極細毫無感覺」、「現在有經鼻胃鏡，舒服很多，大推」。

肝膽腸胃科醫師吳文傑在粉專解釋，傳統胃鏡是從口腔探入、經過食道到達胃部，由於管徑較粗，為避免喉頭不適、作嘔，可選擇全身麻醉的無痛胃鏡；此外，現在還有經鼻胃鏡，有效避開口腔作嘔區，是由鼻腔探入上消化道，管徑約只有傳統胃鏡的一半，可降低檢查時喉頭異物感，這兩種胃鏡都可以在檢查過程中進行切片等醫療處置。