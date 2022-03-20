於18日在Netflix正式上線的台劇《華燈初上》第三季，上線當日就吸引一票劇迷在下班、下課後手刀式奔回家追劇，但觀眾收看結局後的反應卻大不如上線前的期待，粉絲也紛紛在各大社群平台分享自己的觀後心得，不滿結局的觀眾認為「真的沒必要拍到第三季」，除了結局意外，網友還熱烈討論劇中敗點，其中竟有「1個謎底」至今尚未解開。

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第三季也揭露出兇手。(圖/翻攝自華燈初上臉書)

《華燈初上》以80年代條通酒店文化為背景，將日式酒店媽媽桑的命案事件用倒敘方式循序漸進地展開，除了推理及感情線外，羅雨儂(林心如 飾)和兒子吳子維(劉敬 飾)的母子情，超越血緣的母愛也深得觀眾的心，劇中子維和羅雨儂說了一則笑話引發網友討論。

羅雨儂與吳子維母子情也為該劇一大看點。(圖/翻攝自Netflix)

第三季的其中一幕是母子的談話，在樓梯間裡羅雨儂為了保護子維的身世，就故意說出傷人的話，希望子維聽了能離開自己，但是成熟的子維知道這是媽媽故意想將他推開的辦法，知道羅雨儂的為難和苦心，在樓梯間談完後回到餐桌吃飯的子維就說：「媽，我跟你講一個笑話好不好？有一棵樹啊，它在阿里山的上面待了很久、它活了很久，它活了好幾千年了，那你猜那棵樹會被人們叫為什麼？」，羅雨儂則回答說：「不就神木嗎？」但當劇迷以為還有後續時，鏡頭就隨即轉場，答案並未揭曉。

此幕一出就被網友熱議，不少網友在網上求解，「子維的笑話竟然直接給我卡掉」、「關於華燈初上的笑話，所以阿里山上活了千年的樹到底叫什麼」、「所以到底笑話結果是什麼？是神木嗎？還是別的？」

也有網友開玩笑解答，「山林老木」、「我還以為是千年老木，以為子維在暗示蘿絲永遠是他媽的意思」、「超齡老木？我不懂幹嘛對自己的媽媽講這個笑話」、「我想說是千年老木，就是有點暗示Rose是我的千年老母（諧音），不管發生什麼事，都是我永遠的媽媽」。