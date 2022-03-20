金峰鄉新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆完工啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

金峰鄉新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆完工啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

因應金峰鄉原有傳統公墓葬區不足問題，台東縣府向中央爭取逾2000萬元補助金峰鄉公所辦理新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆完工啟用，兩處傳統部落公墓從已滿葬的土葬區，轉變為嶄新且具有當地文化特色的塔櫃，將提供3200餘櫃位，滿足當地殯葬需求。

結合在地特色，同時朝公墓公園化、綠美化邁進，金峰鄉新興村納骨塔及壢坵公墓納骨牆在鄉民期盼下終於完工啟用。鄉民表示，以往新興公墓及壢坵公墓皆是傳統公墓，僅有土葬區，隨著現代觀念逐漸改變，期盼先人往生後，也能火化入塔。

縣府及金峰鄉公所因此積極爭取中央補助1300萬元，做壢坵公墓的起掘及興建納骨牆，另1050萬元興建新興村納骨塔，兩個納骨設施皆具有在地的人文特色、綠美化以及足夠的櫃位，期許能滿足未來金峰鄉對殯葬的需求。

金峰鄉公所說明，於原有墓地起掘遷葬後興建新興第3公墓納骨塔，從該塔上可一瞥蔚藍的大海，與自然景觀和諧地融合在一起，環境自然幽美，配合當地地形，以當地8大頭目之意象與公墓公園化建築概念，降低公墓對居民日常生活的影響，可提供1910個納骨櫃位，且為順應當地信仰，櫃位上皆設計十字架。

鄉公所並於原有歷坵公墓起掘遷葬後新建歷坵第5公墓納骨牆，採取多元環保葬的理念設計，部分墓地為樹葬區，預計提供1332個貯骨櫃，可滿足金峰鄉日後殯葬需求。

饒慶鈴強調，殯葬設施一向是大家眼中的鄰避設施，但卻又是每一個人必經的生命終點站，有感於縣內各鄉鎮市的殯葬設施大多老舊或不符合現代需求，縣府從2019年迄今爭取補助台東市、卑南鄉、東河鄉、金峰鄉、成功鎮、太麻里鄉、達仁鄉、海端鄉、鹿野鄉及蘭嶼鄉總計3億1939萬元，提供給往生者家屬莊嚴且優美的追思場所。