31歲女藝人「小豬」黃沐妍擁有亮麗外型，主持過多檔綜藝節目，現為節目《愛玩客》主持人，近日她參加人氣節目《全明星運動會》第三季，紅、藍兩隊正熱烈進行划龍舟、排球以及匹克球的運動項目，身為藍隊隊員的她，坦言自己是首次划龍舟，日前她便曬出一張受傷過後的大腿照，說道這是在划龍舟過後留下的紀念，粉絲都感到心疼不已。

19日黃沐妍在FB張貼一張背對鏡頭的相片，只見她將短褲的褲管捲起後，露出屁股的一半部位，有條不小的血紅色傷痕進到大眾的視線當中。她在配文提及首次划龍舟獲得教練肯定的經驗，內心感到十分喜悅，「教練說我在這項目有找到協調性，對於0協調的我，聽到這樣激勵的話，真的瞬間忘記身上的各種疼痛」。

黃沐妍提到，為了這份運動她付出犧牲了很多，「咬了牙繼續在打針練習打針中度過」，即使內心感到有些吃力勉強，但她憑藉著過人的毅力對龍舟這個項目多了一份熱愛，「甚至好幾次是女生主動揪團練龍舟」，還說道「過年前我們女生還相約多划一次再回家」，語氣中透露著對競賽進行中的興奮。

對於賽場上的勝負，她說比賽總會有輸贏，多次練習後龍舟項目我們都盡力了，她強調「沒有遺憾，只有滿足」，散發出充滿正向的觀念，網友紛紛湧入給予鼓勵，「看到都疼，加油」、「有盡全力就好了 辛苦你們了」、「您的認真出乎常人呀！您真的是很棒的！」