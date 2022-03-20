呂秀蓮挺朱立倫進總統府？ 朱搶答「客氣話啦」 呂吐一句話藏玄機

國民黨青年部今邀請前副總統呂秀蓮演講，而呂秀蓮曾表示「換朱立倫進總統府」，對於2024大選是否支持國民黨主席朱立倫，一旁的朱立倫搶先回答說，「那是客氣話啦！」呂則說，希望有才氣、有領導能力的人都有機會。

國民黨青年部打破藍綠，邀請前副總統呂秀蓮進行專題演講，去年呂秀蓮曾在朱立倫外甥婚宴上提及，「接下來就換朱立倫進總統府了！」是否代表2024總統大選會力挺朱？朱立倫第一時間搶話回說「那是客氣話啦！」呂秀蓮則說，希望有才氣、有領導能力的人都有機會。

針對國民黨被評為「日薄西山」，是否給現在國民黨什麼建議？呂秀蓮說，這個她不敢，但是政黨都是由選民來決定，朱立倫自有他的聰明與方向來領導國民黨。

對於美國總統拜登與中國國家主席習近平日前視訊通話討論烏克蘭局勢，呂秀蓮指出，放眼國際，美國、俄國及中國的「三國主義」形成，國際政治版圖正調整，特別在俄烏戰爭，美國期待中國扮演角色，所以台灣要非常審慎應對，當美國需要中國時，是否就是美國對台灣問題鬆綁的時候，這值得朝野各界審慎觀察。