清明掃墓期間 淡水警實施北新路車輛交通疏導管制（警方提供／戴上容新北傳真）

清明節為國人慎終追遠重要民俗節日且適逢連續假期，淡水、三芝地區等各公立、私人墓園區大都分佈於北新路(101線)沿線山區，囿於山區地形道路狹窄及近年民眾習慣提前掃墓祭祖，預估將於3月19、20、25、26日及4月份清明節連假期間掃墓人潮將達高峰。

由於民眾已習慣行駛北新路前往，掃墓期間車流量驟增，勢必造成北新路與臺2線車多速緩、交通壅塞之情形。淡水警分局於前述期間，將視北新路道路交通流量，彈性實施車輛總量管制及行駛替代道路等交通疏導管制措施：

一、視北新路車流量狀況，彈性啟動管制掃墓車輛自淡金、北新路口進入北新路，並引導車輛分流改由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山(當地居民憑證明文件不予管制)。

二、北新路由6.2K處至北新路、大湖路口(北海福座與懷恩聖地墓園前)實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入，避免因園區停車場滿場造成車速減緩致影響其他用路人。

三、北海福座墓園區停車場滿場後，請遵從現場執勤員警及工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放，並搭乘接駁專車入園。

另為紓解北新路(101線)下山車流，請掃墓祭祖民眾多行駛替代道路三芝區大湖路(北7線)、奎柔山路(北8線)、行忠路(北6線)、商工路來分散車流，北新路下山車流量大時一律在淡金、北新路口右轉淡金路（管制直行與左轉），往臺北市方向車輛請行駛至淡金路、新市ㄧ路口迴轉，以避免北新路車流回堵。

淡水警分局呼籲民眾多利用大眾公共運輸系統及各墓園區接駁專車前往，出發前請先洽各墓園區詢問相關動線，如自行駕車請配合員警及協勤民力人員指揮。清明期間淡水地區交通狀況，將請警察廣播電臺與轄內CMS路況資訊發布外，亦可撥打(02)26224330、26371851電話查詢相關路況。