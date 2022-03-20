立法院副市長蔡其昌20日批評台中市長盧秀燕，把中火當政治提款機。（盧金足攝）

台中市政府新聞局長鄭照新表示，希望立法院副院長蔡其昌記得他是台中市民選出的民意代表，不是中火選出的發言人。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌說，現在台中市長盧秀燕改變態度說樂見「以氣換煤」，對當初還有國民黨抹黑他的人，要求盧來向他道歉。（盧金足攝）

中火戰火持續猛烈！立法院副市長蔡其昌20日批評台中市長盧秀燕，把中火當政治提款機，現在是選市長，不是選媽祖，媽祖是神才可能立即改善空汙，質疑盧一直攬功招商，「請問盧市長你的電力在那裡？」，台中市政府新聞局長鄭照新還擊表示，「蔡副院長在爭取以氣換煤的過程中，到底站在市民這邊還是中火這邊」，希望蔡其昌記得他是台中市民選出的民意代表，不是中火選出的發言人。

「中火建照被市府卡了十五個月，如何讓廠商來投資不會擔心缺電？」蔡其昌今天在出席東海大學EMBA研聯會長交接典禮後受訪時指出，之前他邀盧秀燕一起提案，要求台電訂出以氣換煤時間表，但盧未響應，後來他提案通過，向台電祭出最重壓力，讓台中人不要再呼吸髒空氣。

蔡其昌說，現在盧秀燕改變度說樂見「以氣換煤」，對當初還有國民黨抹黑他的人，要求盧來向他道歉，市府要求台電送交擴建機組的都市計畫審議，燃氣機組擴建因此卡關15個月，現在中央發出特照，以氣換煤重大進展，怒批「盧市長你對的起台中市民？」

蔡其昌表示，去年經濟部長王美花發給中火燃氣機組特許建照，當時盧秀燕還說，中火違法擴建、無法接受，現在又說中火燃氣機組已動工、沒有擋，事實是中火建照被市府卡了十五個月，市府從頭到尾都在騙。

蔡其昌火力全開轟盧秀燕選舉時喊出「市長換人，空氣換新」，但她當選第一天開始，就應該有一個強力的團隊來處理，但四年要過去了，台中市仍停在原地。

針對台電表示願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，而不是除役備用，台中市府表示予以肯定，這表示台中市政府及市民過去十幾個月強力發聲是有效的。

市府強調，拆除中火2部燃煤機組與1支煙囪仍不夠，以發電功率來說，一部燃氣機組等於兩部燃煤機組，所以台電新建2部燃氣機組，應拆除4部燃煤機組，如此中火發電量更大，但空汙與排碳量會更少。

市府表示，將會繼續爭取建二拆四，希望經濟部與台中市政府繼續協商，把拆除期程提前，達到供應相等，儘管目前初步已達成目的，但市府會繼續努力，改善台中空品。

對蔡其昌連番以中火批評盧秀燕，鄭照新表示，蔡其昌在爭取以氣換煤的過程中，到底站在市民這邊還是中火這邊，「希望立法院副院長蔡其昌記得他是台中市民選出的民意代表，不是中火選出的發言人」。