印度一名男子突然打嗝長達4個月，不但睡眠和飲食受到影響，每天還會出現「噴射性嘔吐」以及頭痛症狀，狀況十分嚴重，就醫後發現他罹患非常罕見的「橋腦神經膠細胞瘤」，雖然經過治療後，男子的打嗝症狀有明顯改善，但最終他還是不幸死亡。

根據《每日郵報》報導，印度一名30歲男子連續4個月受打嗝所苦，狀況嚴重到影響他的睡眠和飲食習慣，健康也逐漸惡化，不但出現頭痛症狀，甚至每天平均會發生3次「噴射性嘔吐」，期間他曾經到醫院檢查，卻沒有發現任何異狀。

二度就醫後，醫生替男子進行血液和身體檢查，也沒有查出讓他一直打嗝的原因，最後通過腦部CT掃描後，才發現他罹患罕見的橋腦神經膠細胞瘤（Pontine Gliomas），橋腦為組成腦幹的部分之一，而腦幹又是維持人體生理機能的重要部位，因此無法透過手術切除癌細胞。

經過初步的治療以及為期6周的放射治療後，男子的打嗝症狀已經明顯好轉，然而報導指出，這名男子最終還是不幸死亡，只不過並不確定是否為癌症導致。

這起案例發布在學術期刊《BMJ》雜誌的研究報告內，醫師表示，這種罕見的腦瘤會影響腦幹中負責引起打嗝反應的部分，因此可以將持續性的打嗝當作罹癌徵兆，若民眾連續打嗝超過48小時，就應該盡速就醫，尋求醫師的診斷與幫助。