UBA富邦人壽大專籃球聯賽公開一級連續5年在台北小巨蛋舉辦4強決賽，年年都沒缺席小巨蛋舞台的健行科大，自從108學年2連霸後，連續兩季獲得季軍，全隊20日以比4強賽更好的命中率拿下勝利，賽後感嘆這樣的表現換成前一場有多好。

19日4強賽，健行科大擅長的外線火力無法發揮，全隊三分球出手63次僅命中15球，加上籃板19比61大輸，不敵世新大學而無緣冠軍賽，20日和萬能科大爭季軍，健行找到出手準星，三分球39次出手雖然比前一場少，但命中17球，也讓球隊早早取得20分領先，雖然第4節一度被萬能追到只有9分差，健行還是穩穩收下第3。

賽後健行教頭劉孟竹感嘆：「這樣的外線命中率換到對世新那場多好！這也是賽後休息室每位球員開口的第一句話，不過我們籃板上掌握還是不夠好，幸運的是命中率有提升，第1節攻守順利，有壓制對手得分，儘管曾被縮小分差，暫停後球員穩定下來，收下勝利。」

健行谷毛唯嘉、高承恩、陳范柏彥及簡廷兆都是最後一個賽季，場上都有不錯發揮，谷毛唯嘉20分、10籃板、8助攻，高承恩投進6記三分球贊助18分、5助攻，陳范柏彥14分、6籃板、3阻攻，簡廷兆9分、5籃板，賽後出席記者會谷毛唯嘉和高承恩，下一步都決定投入職籃選秀。

谷毛唯嘉透露，大學生涯前兩年都是冠軍，最後兩年自己成為主力都是季軍，儘管不到懷疑自己，難免還是覺得可惜，自己和幾個要畢業的隊友去年就體驗過只能打季軍的苦，今年最後一場都盡力表現，不想留下遺憾。

劉孟竹補充，近日收到不少家長詢問球隊是否不繼續下去的謠言，他澄清學校大力支持，絕對會努力下去，「校方每年都會撥預算給球隊，健行更是第一支有專屬巴士可以四處參賽的籃球隊，絕對不會收起來。更何況我才45歲，距離65歲退休還有20年，有我在、球隊就會繼續下去。」

劉孟竹並說，球隊本季缺少外援，以全本土出賽，未來招生不排除外籍生也找可以幫忙抓籃板的好手，避免讓球隊再陷入籃板劣勢。

去年幫助泰山高中拿下HBL冠軍的健行大一前鋒劉丞勳，獲得本季UBA新人王，表示獲獎很榮幸、開心，可惜無法助隊奪冠，下個學年賽季就一步一步設定目標，先8強再4強、最後再衝擊冠軍。

健行科大谷毛唯嘉（後）UBA生涯最後一戰繳出20分、10籃板、8助攻數據。（大專體總提供）