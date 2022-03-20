公廣集團近年拍攝不少台灣歷史大劇，董事長陳郁秀13日接受前總統陳水扁網路專訪時表示，從她擔任公廣集團董事長後，就希望能透過電視讓民眾更了解台灣的歷史，除了正在籌備拍攝曾參與推動台灣農運的前民進黨立委戴振耀的故事，公廣集團還拍攝了一齣《自由的滋味》，講得是監察院長陳菊的故事，這部分已經拍攝完成。連日來引發外界批判，質疑用納稅人的錢來拍片替美麗島事件政治犯平反「造神」。事隔1星期，公視基金會今（20日）才正式發聲明，表示「近日盛傳公視臺語台以監察院長陳菊為主軸拍攝的時代劇，並無此事，特別澄清說明」。

公視在聲明中指出，公視臺語台計畫籌拍攝《鹽水大飯店》，為「耀伯」戴振耀的故事。《鹽水大飯店》，是中油工人出身的已故農民立委耀伯在橋頭、高雄，進而在臺灣，切身見證並進而參與奮鬥的革命青春故事。主軸是戴振耀夫婦的愛情故事，以及一起長大的兄弟情誼為主。全劇六集，製作費5400萬，演員角色未定，由鄭文堂編劇、執導，預計明年播出。

據悉，當日陳郁秀講出《自由的滋味》其實是口誤，直到引來外界誤會公視又將浪費公帑拍第二部陳菊相關戲劇後，才在一星期後發正式聲明澄清。事實上陳郁秀當時所指的，就是2019年拍攝且當年年底就已播出的短片《自由的向望》，其中一個故事《吹海風》，由鄭文堂導演、編劇，故事主角就是出獄後的陳菊，當時播出時是30分鐘短片，花費約150萬拍攝，飾演陳菊的劇場演員鄭慕岑。