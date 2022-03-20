俄烏戰爭的戰火仍在持續延燒，俄軍投射「匕首（Kinzhal）」高超音速彈道飛彈，摧毀了位於烏克蘭西部城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區的一座彈藥庫，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，俄羅斯可能企圖藉此對西方國家的軍援行動進行威嚇，郭正亮更分析，烏克蘭難以偵測這樣的攻擊，「如果是用小當量核彈你怎麼辦？」

郭正亮今天(20日)在政論節目《新聞大白話》中指出，若這型飛彈是用Mig-31發射的，距離可以到2000公里若是使用Tu-22M發射，射程可以更遠，烏克蘭沒有能力偵測到。郭正亮認為，若俄羅斯投入匕首飛彈，表示是有戰略威嚇的意義，在距離波蘭這麼近的地方，不惜用這樣的武器，「如果是用小當量核彈你怎麼辦？你還敢來嗎？」

郭正亮分析，俄軍此舉是對西方軍援的進一步恫嚇，且他們也知道，美國最近要提供新的一波支援，可能就是從波蘭進來，「俄羅斯要表達恫嚇，就是說你們在哪裡我是知道的，我有相應的武器可以把你整個轟掉」。

郭正亮指出，美國提供的軍援進入烏克蘭需要時間，且也需要相當數量的車輛運輸，「這些都是美軍的武器，不知道到時候開進來的車，是烏克蘭人駕駛？還是美國人駕駛」，俄羅斯可能已經不管了，只要是供應軍援一律視為參戰。