鄭姓男子以不明方式引誘少女裸露上半身，並趁機截圖保留不雅照片，直至去年6月間，鄭不滿少女斷絕聯繫，竟傳送截圖給少女的母親「叫她自己來講」、傳給少女「換下來還是換給其他人看」，士林地檢署偵結，依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪起訴。

起訴書指出，去年鄭男在網路上結識國中少女，以言語以及其他方式，引誘少女視訊時裸露上半身，並，少女覺得不妥，主動與鄭男斷絕關係，不再聯繫，鄭男竟囂張傳截圖給少女的母親，並傳給少女「換下來還是換給其他人看摟」、「一個一個給」，揚言要讓更多人看到不雅照。

少女的母親擔心女兒安危趕緊報案，警方在台中搜索鄭男手機、電腦的照片，發現不雅照。鄭男辯稱，要求在她在視訊時裸露上半身，並否認恐嚇以及散布，檢察官以未有具體顯示有傳送給其他人，散布部分不起訴，但所犯《兒童及少年性剝削防制條例》中引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪及恐嚇罪，依法起訴。