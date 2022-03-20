三和實小學生發想智慧農業運輸機，結合機器人、程式語言與科技，突破空間限制，解決農產品採收運輸困境。（蔡旻妤攝）

三和實小學生發想智慧農業運輸機，結合機器人、程式語言與科技，突破空間限制，解決農產品採收運輸困境。（蔡旻妤攝）

三和實小學生發想智慧農業運輸機，結合機器人、程式語言與科技，突破空間限制，解決農產品採收運輸困境。（蔡旻妤攝）

台東縣三和走讀學堂實驗小學推動機器人教育。（蔡旻妤攝）

台東縣三和走讀學堂實驗小學推動機器人教育，師生們實地走訪釋迦園並發現問題「從山上裝滿1籃釋迦，載運下山來回數趟，耗時又費力」，團隊因此發想智慧農業運輸機，結合機器人、程式語言與科技，突破空間限制，解決農產品採收運輸困境。

學校位於太麻里鄉，學生家長大多務農且以釋迦為大宗，老師們帶著學生走讀釋迦園，了解家鄉產業同時從中發現問題。家中種釋迦的學生江依芳指出，釋迦的採收及運輸的過程，相當耗費時間與人力，「裝滿一籃後要運到貨車載下山，再推回去繼續裝，來回一趟又一趟，很麻煩。」

為了解決問題，團隊共同討論發想出「智慧農業運輸機」，包含無人軌道車以及智能四軸農業飛行器。學生李欣恩說，利用四軸飛行器本身的定位功能，加入5G通訊，使無人機變成智能農業運輸載具，速度快、效率高，突破地形與空間限制，讓採收釋迦更便利，節省運輸時間與人力成本。

江依芳說，「這個專題很特別，運用科技來解決生活中的困難，媽媽也超期待能實現！」黃以樂則說，起初沒有頭緒，後來團隊經由實地踏查，再訪問專業人士，才終於確定這個構想。

教務主任陳君涵肯定表示，「這些都是小朋友自己想像，再一步步親手實踐做出來的！」經由主題課程，讓小朋友實地探勘，思考在地的問題，同時也認識科技、認識未來，進一步創造未來。