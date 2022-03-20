梁志民（左）王月笑說李國修、顧寶明被稱之為「嗝屁導演」。（陳俊吉攝）

家屬和所有工作人員有致一同挑選出顧寶明遺照。（果陀劇場提供）

國寶級「喜劇泰斗」顧寶明19日清晨因腸胃道出血導致心肺衰竭辭世，享壽72歲。今（20日）是顧寶明靈堂開放親友弔唁首日，除了張小燕、王琄、寇世勳、李立群兒子、朱陸豪、游安順外，與顧寶明私交20年，被果陀劇場藝術總監梁志民形容為「老夫老妻」的金士傑，在下午1點20分抵達會館，待了3個小時才離開。

金士傑在離去前接受訪問，語氣傷心的說：「蠻難過看到他的照片，我就把頭撇過去，真的看不下去」，私交超過20年的他更表示顧寶明的逝世對他而言就像「割肉」一般，他表示顧寶明是個開心的人，跟朋友相處時總是嘻嘻哈哈。稍早他進入會場時提著一袋糕餅，是否提前替顧寶明慶生？金士傑否認，並解釋說那是昨天在高雄演出後帶回台北的伴手禮，他提到昨天開工前拜拜時，他向劇場其他人員說道「希望顧寶明能夠一路好走」，大家才得知顧寶明病逝的消息，紛紛露出不捨的神情。

王月離去前和果陀劇場藝術總監梁志民受訪，王月表示李國修和顧寶明「哥倆好」感情深厚、默契十足，兩人還被稱之為「國寶」，王月透露李國修常常很得意的稱讚顧寶明演技精湛，「他是我在舞台上最好的對手」。王月笑說大家私下很常聚會，每次顧寶明和李國修搭在一起，就會讓大家笑到停不下來。梁志民也笑說因為顧寶明很會打嗝，李國修愛放屁，所以大家替兩人取了個綽號叫「嗝屁導演」。李國修在2013年病逝，王月表示：「國修會來帶他的，而且國修方向感很好，一定會跟寶哥相會，寶哥也一定會很高興的。」

關於顧寶明的遺照，果陀劇場藝術總監梁志民表示將選擇顧寶明為舞台劇《接送情》所拍攝的宣傳照，果陀劇場表示包括家屬、行銷等所有工作人員都不約而同地挑選這張照片，關於告別式等其他事項則會等到明日對外公布。