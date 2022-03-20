昨天我國羽球好手戴資穎、周天成接連在全英公開賽4強登場，球后戴資穎先以19：21、13：21落敗，無緣生涯全英第4冠，周天成碰上頭號種子安賽龍(Viktor Axelsen)也沒能順利晉級，以13：21、15：21敗下陣來，一樣無緣冠軍賽，非常可惜，不過兩位好手的表現都值得讚賞。

周天成在這場比賽與安賽龍苦戰48分鐘，首局一度和對方僵持在7：8，但後半段比賽安賽龍都穩穩拉開分差，最後更連拿5分奠定勝基，使周天成讓出首局。次局周天成一度以13：8取得大幅領先優勢，但接下來僅拿2分，讓安賽龍上演絕地大反攻，以15：21輸掉。

周天成16日就亮相，以21：10、21：19力退印尼選手雷斯塔維托(Shesar Hiren Rhustavito)晉級16強，接著在18日碰上世界第37名的馬來西亞選手劉國倫，以18：21、21：13、21：9逆轉勝，繼續闖進8強，19日打得更得心應手，以21：10、21：15力挫印尼名將克里斯提(Jonatan Christie)，闖進4強。

整體看下來周天成的表現相當出色，不過在4強面對強大對手安賽龍確實難拿下，周天成生涯與安賽龍對戰過15次僅拿下2勝，最近1勝是2019年12月的年終總決賽，包括這場4強賽落敗在內，已經是他對戰安賽龍的5連敗了，而在他出局後，台灣選手在全英羽球公開賽全遭淘汰。